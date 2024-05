Miały iść na śmietnik. Australijskie F/A‑18F zyskają broń hipersoniczną

Chociaż F/A-18 Super Hornet był już wielokrotnie grzebany przez różnej maści specjalistów określających go jako maszynę nieperspektywiczną i schodzącą, Australijczycy są innego zadnia. Ogłoszono właśnie wydłużenie czasu służby F/A-18F w RAAF‑ie przynajmniej do 2040 roku, a do tego myśliwce zyskają zdolność do przenoszenia i odpalania pocisków hipersonicznych. W ten sposób jeszcze przez wiele lat będą cennym uzupełnieniem F-35A.