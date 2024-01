Kto zmodernizuje egipskie wojska pancerne?

Do niedawna o modernizację egipskich czołgów dbali Amerykanie. Od czasu podpisania porozumienia z Izraelem w Camp David do Kairu trafiało 1,3 miliarda dolarów pomocy wojskowej rocznie. Coraz częściej spotyka się to jednak z krytyką w Kongresie. W październiku nowy przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Ben Cardin zablokował transzę 235 milionów dolarów. Powód? Brak postępów w zakresie ochrony praw człowieka. Kierunek amerykański wydaje się obecnie mocno ograniczony, ale gdy przychodzi do wielkich interesów w zakresie zbrojeniówki, nic nie jest niemożliwe. Podczas targów EDEX 2021 pojawiły się nawet sygnały o możliwej modernizacji egipskich M1A1 do wariantu M1A2. Nic z tego nie wyszło.