Koreańczycy zabrali się do pracy. Rośnie odrzutowa potęga

Koreański przemysł dysponuje już pewnymi zdolnościami w zakresie produkcji silników lotniczych, ponieważ wytwarza je na licencji. Silniki F404-GE-102 dla T-50 i FA-50 są montowane na miejscu z części dostarczanych z USA. W przyszłości także myśliwiec KF-21 będzie napędzany dwoma silnikami General Electric F414-400K (wersją rozwojową F404) produkowanymi na licencji przez Hanwha Aerospace. Jednak przemysł nie ma całkowitych zdolności do zaprojektowania takiego napędu od podstaw. Zainicjowany program ma to zmienić.

Poza chęcią rozwoju własnego przemysłu lotniczego jednym z powodów opracowywania nowego silnika jest chęć uniezależnienia się od zagranicznych partnerów w kwestii eksportu samolotów, zwłaszcza dronów. Chociaż obecnie Korea Południowa nie jest uznawana za potęgę w segmencie bezzałogowych statków powietrznych, to intensywnie pracuje nad dronami bojowymi zdolnymi do współpracy z myśliwcami załogowymi. Szacuje się, że silnik stanowi około 40% wartości współczesnego drona odrzutowego. Zastosowanie produktu krajowego pozwoliłoby znacznie zmniejszyć wydatki na import niezbędnych elementów i obniżyć koszt nowych dronów bojowych.

Ponadto montowanie w nich silników zagranicznych dawałoby obcym państwom możliwość blokowania koreańskiego eksportu tak, jak miało to miejsce w przypadku próby sprzedaży FA-50 do Argentyny, co zostało zablokowane przez Wielką Brytanię dostarczającą do tego samolotu wiele podzespołów. Zastosowanie rodzimego silnika rozwiąże ten problem i może zwiększyć zainteresowanie koreańskimi produktami na świecie. Jest o co walczyć, bo według analizy firmy badawczej TiL Group globalny rynek dronów ma wzrosnąć z 16,3 mld dolarów w 2020 r. do 38,6 mld dolarów w 2030 r.