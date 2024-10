Ok, rozumiem

Flota greckich pojazdów opancerzonych z Francji? Filoktet wchodzi do gry

Do greckich wojsk lądowych powinno trafić 370 VBCI Philoctète. Jednak propozycja jest bardziej skomplikowana niż wygląda na pierwszy rzut oka. Podzielona będzie na trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej należeć będzie 200 fabrycznie nowych pojazdów w wersji m.in. transportera opancerzonego czy kołowego bojowego wozu piechoty. Do tego dojdzie 50 – również nowych wozów – w wersjach specjalistycznych. Ateny prawdopodobnie zdecydowały się również na rozwiązanie pomostowe, którym może być 120 używanych VBCI z zasobów francuskich wojsk lądowych. Propozycja Paryża z marca tego roku zawiera także zapis dotyczący udziału greckiego przemysłu obronnego w produkcji pojazdów. Zapewne Ateny liczą również na możliwość udziału w remontach i modernizacji używanych wozów.

Produkt francuskiego przedsiębiorstwa jest intensywnie promowany podczas wystawy zbrojeniowej Defence Exhibition Athens (DEFEA)od 2021 r. W kwietniu 2022 r. Nexter Systems i Hellenic Defence Systems (HDS) podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie. Najważniejszym jego punktem jest wspólne oferowanie kbwp dla komponentu lądowego greckich sił zbrojnych. Poza tym obie strony prowadzą negocjacje w sprawie lokalizacji produkcji w Grecji, która miałaby mieć dobry wpływ na lepszą dostępność sprzętu. Negocjacje, które jednak się przedłużają.

Francuzi oferują VBCI Philoctète w konfiguracji specjalnie dostosowanej do wymagań Ellinikós Stratós. Nazwa własna nawiązuje do Filokteta, bohatera wojny trojańskiej i króla Tesalii, łucznika dzierżącego łuk Heraklesa. Wóz wyposażono w zdalnie sterowany system wieżowy Nexter T40 z 40-mm armatą CTAI 40CT zasilaną amunicją teleskopową 65×255 mm (o nominalnej średnicy pocisku 40 mm), zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Akeron MP i zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Kongsberg Protector z karabinem maszynowym kal. 7,62 mm.





Stanowi ulepszoną wersję VBCI używanego obecnie przez francuskie wojska lądowe, które mają ich 630 sztuk, w tym 510 bojowych wozów piechoty i 120 wozów dowodzenia. Wersja VBCI-VCI obsadzona jest przez załogę składającą się z dwóch żołnierzy (oraz dziewięciu żołnierzy desantu), uzbrojona w armatę kal. 25 mm i karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Wersja dowodzenia VBCI-VPC ma dwuosobową załogę, mieści siedmiu żołnierzy i jest wyposażona w karabin maszynowy kal. 12,7 mm.

Greccy wojskowi już kilka razy przyglądali się tym pojazdom. Oceniano je podczas ćwiczeń Olympic Cooperation 23 w listopadzie 2023 r.. W trakcie tych manewrów współpracowały z czołgami podstawowymi Leopard 2 HEL. Wówczas badano ich osiągi, szczególnie pod względem mobilności i dzielności terenowej. Specjalnie dla greckich żołnierzy w kwietniu 2023 r. na poligonie Canjuers na południu Francji zorganizowali dynamiczny pokaz, podczas którego zaprezentowano mobilność i siłę ognia VBCI Philoctète.

VBCI Philoctète

Nexter zapewnia, że wóz spełnia wymagania Aten w zakresie opancerzenia, mobilności, modułowości i siły ognia. Paryż rywalizować będzie ze swoim sąsiadem zza miedzy. Niemiecki Rheinmetall oferuje KF41 Lynksa. W lipcu 2022 r. w Ośrodku Szkolenia Wojsk Pancernych, niedaleko Avlony w Attyce, przeszedł wymagające testy. Grecy postanowili oprzeć budowę swoich wojsk lądowych na współpracy z Berlinem. Wmieszanie się we wszystko Francuzów sprawia, że zapowiada się pasjonujący pojedynek, który wyłoni zwycięzcę dość dużego kontraktu i zapewni zyski na wiele lat.

Pomimo dobrych ocen potencjału bojowego podczas operacji w Afganistanie i Mali, VBCI stanął w obliczu kilku niepowodzeń eksportowych. Wykluczony został z przetargów ogłoszonych przez Kanadę, Danię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Litwę. Wrócił do łask jeśli chodzi o zainteresowanie Kataru. Emirat niedawno wznowił negocjacje na temat nabycia 490 egzemplarzy, wcześniej opowiadając się za zakupem Boxera. Saga ciągnie się co najmniej od marca 2018 r., gdy oferowane Katarowi wozy zaprezentowano w dwóch odmianach. Otrzymały lokalne nazwy: Az-Zubarrah (z wieżą Protector z 30-mm armatą automatyczną) i Al-Wadżba (z wieżą T40CT). Do tej pory jednak nie było oficjalnych komunikatów o dostawach, pojawiały się natomiast niepotwierdzone informacje o anulowaniu kontraktu.

Stan greckiej floty pojazdów opancerzonych nie napawa dużym optymizmem, choć do tragedii jeszcze dużo brakuje. W drugiej połowie lipca media podały, że wojska lądowe pozyskają 164 bojowe wozy piechoty M2A2 Bradley ODS-SA. Są to wozy znajdujące się w zapasach US Army, które przeszły remont i ograniczoną modernizację. Jednak kilka dni po tej informacji pojawiła się kolejna, która zasiała ziarno niepewności. Przedstawiciele greckiego wojska okazali się niezadowoleni ze stanu technicznego pojazdów.

W uzbrojeniu greckich wojsk lądowych pozostaje około setka opancerzonych pojazdów bojowych BMP-1A1 Ost (40 podarowano Ukrainie), 40 bwp Marder 1A3 otrzymanych od Niemiec w zamian za sowieckie uzbrojenie przekazane Kijowowi, a także ponad 400 gąsienicowych transporterów opancerzonych G-127 Leonidas II. Flotę dopełnia blisko 2000 transporterów opancerzonych M113A1/1E oraz M113A2. Na ich bazie stworzone szereg wersji specjalistycznych, w tym moździerze samobieżne czy wozy dowodzenia.

Autor: Andrzej Pawłowski