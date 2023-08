"Flota Duchów". Holendrzy mają plan

W czasie konferencji CNE komandor André van der Kamp, szef projektów morskich w dowództwie do spraw wyposażeniowych COMMIT, powiedział, że obecnie rozważa się możliwość pozyskania jednego lub dwóch prostych załogowych okrętów z modułami uzbrojenia na pokładzie w ramach programu TRIFIC (The Rapidly Increased Firepower Capability). Jednostki mają podnieść siłę ognia i uzupełnić sensory holenderskich fregat rakietowych.

Holendrzy ujawnili również plany co do przyszłości okrętów desantowych. Do początku lat trzydziestych w ramach programu LPX planuje się pozyskać nowe okręty tej klasy, które zajmą miejsce pary jednostek typu Rotterdam: Zr.Ms. Rotterdam i Zr.Ms. Johan de Witt. Co jednak ciekawe, nowe okręty mają zastąpić również cztery okręty patrolowe typu Holland.