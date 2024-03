Dodatkowe Black Hawki dla Chorwacji

W uzasadnieniu zgody napisano, że sprzedaż UH-60M Chorwacji pomoże w obronie tego państwa przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniem, jak również przyczyni się do zwiększenia chorwackiego potencjału w operacjach koalicyjnych i zwiększenia interoperacyjności z wojskami NATO i USA. Ponadto dostarczenie śmigłowców przyczyni się do promowania politycznej stabilności w regionie i rozwoju gospodarczego, co jest zgodne z celami amerykańskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.