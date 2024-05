Zapowiedź uzbrojenia fregat Typu 26 i Tupu 31 ogłosił sekretarz stanu do spraw obrony Grant Shapps. Głównym powodem dla uzbrojenia przyszłych fregat w pociski manewrujące są według sekretarza Shappsa wydarzenia rozgrywające się wokół Morza Czerwonego. Od miesięcy dochodzi tam do ataków rakietowych i dronowych na cywilne statki. Ataki są realizowane przez ugrupowanie Huti wspierane przez Iran. W odpowiedzi na zagrożenie dla szlaku żeglugowego Morze Czerwone-Cieśnina Bab al-Mandab-Zatoka Adeńska państwa zachodnie wysłały okręty wojenne z zadaniem ochraniania kluczowej drogi morskiej.

Royal Navy oddelegowała do tego zadania m.in. niszczyciel Typu 45 HMS Diamond i fregaty Typu 23 HMS Lancaster i HMS Richmond . O ile wszystkie te okręty doskonale radzą sobie ze zwalczaniem celów latających, to w odróżnieniu od okrętów Amerykańskich, nie mają możliwości atakowania wyrzutni lądowych czy magazynów amunicji, właśnie przez bark pocisków manewrujących. Te zadania musiał realizował RAF.

Zachodnim standardem jeśli chodzi o systemy do odpalania pocisków manewrujących są wyrzutnie pionowego startu Lockheed Martin Mk 41 Vertical Launching System (VLS). Służą one również do odpalania pocisków przeciwlotniczych czy przeciwokrętowych dlatego są instalowane również na okrętach, na których nie planuje się przenoszenia pocisków manewrujących. Będą w nie wyposażone m.in. polskie fregaty budowane w ramach programu "Miecznik". Brytyjskie fregaty Typu 26 również są od początku budowane z wyrzutniami Mk 41 VLS. Natomiast w 2023 r. zapowiedziano, że wyrzutnie, w ramach modernizacji, zostaną zainstalowane również na będących już w budowie fregatach Typu 31.

W tym drugim wypadku, aby nie opóźniać budowy okrętów, wyrzutnie zostaną zainstalowane później, w ramach jednego z remontów, jak to zostało określone: "gdy zostanie to uznane za praktyczne." Także fregaty Typu 26 nie były od początku projektowane z wyrzutniami Mk 41 VLS, ale przewidziano dla nich miejsce, gdyby w przyszłości pojawiła się konieczność ich dodania. Zmiana globalnych uwarunkowań nastąpiła szybciej niż ktokolwiek się spodziewał, w związku z czym wyrzutnie będą instalowane już w trakcie budowy okrętów.

– W przeszłości przy projektowaniu Typu 26 uznaliśmy, że wyrzutnie Mk 41 nie są kluczowym wymaganiem od początku. Ale teraz zobaczyliśmy, że świat się zmienił. Uznaliśmy, że zdolności do atakowania z morza celów lądowych nie można ograniczać do wąskiej grupy okrętów nawodnych i podwodnych, ale musi ona być tak powszechna jak to tylko możliwe. W ten sposób mamy swobodę wyboru. W ostatnim czasie rzucono nam wyzwanie w domenie lądowej i potrzebujemy odpowiednich środków by temu zaradzić. Mamy możliwość odpalania pocisków manewrujących z okrętów podwodnych typu Astute, ale nie zawsze okręt podwodny jest obecny w tej części świata, gdzie chcemy zaatakować cel na lądzie – tłumaczył pierwszy lord morski i szef sztabu Royal Navy adm. Ben Key.