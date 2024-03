Amerykanie dostaną w tym roku nowe śmigłowce

Do tej pory Boeing wyprodukował sześć egzemplarzy przedseryjnych wykorzystanych w programie badań, rozwoju i certyfikacji nowego śmigłowca. Ostatni z nich został dostarczony w listopadzie zeszłego roku. MH-139 jest śmigłowcem o tle nietypowym dla amerykańskich sił zbrojnych, że jego głównym zadaniem jest operowanie w krajowej cywilnej kontrolowanej przestrzeni powietrznej.

Co za tym idzie konieczne było uzyskanie certyfikatu federalnej administracji lotnictwa FAA. Proces się przeciąga, ponieważ urzędnicy nie mieli doświadczenia w testowaniu niektórych ściśle wojskowych elementów wyposażenia śmigłowca, w tym systemu identyfikacji swój-obcy czy systemów samoobrony. Przedstawiciele producenta spodziewają się rychłego zakończenia certyfikacji i zapowiadają rozpoczęcie dostaw seryjnych śmigłowców do sił powietrznych jeszcze w tym roku.

– Zależy nam na postępach tego programu, a wraz z tym pierwszym lotem osiągnęliśmy kolejny kamień milowy. To pozwala nam myśleć o zakończeniu cyklu prób i przysuwa nas bliżej do rozpoczęcia dostaw MH-139 dla sił powietrznych. Ten zaawansowany śmigłowiec ma o 50 proc. większą prędkość przelotową i o 50 proc. większy zasięg od swojego poprzednika, a to wszystko przy udźwigu 2000 kg – powiedział Azeem Khan z Boeinga.