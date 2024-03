Ukraińcy szykują "niespodzianki" dla Rosji. Mogą zaskoczyć Flotę Czarnomorską

"Wiadomo, że służby specjalne nie tylko nie ujawniają swoich planów, ale też nie zawsze szczegółowo mówią o ostatecznych wynikach. Ale dziś SBU robi wszystko, aby przybliżyć Ukrainie zwycięstwo" - powiedział anonimowy rozmówca. Jako przykład podał przygotowywanie 35 dronów Sea Baby do misji bojowych na morzu. Oprócz tego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ma pracować nad "nowymi, ściśle tajnymi operacjami".

Doniesienia o przygotowywaniu nowych ataków z użyciem dronów morskich mogą nie być dobrą informacją dla Rosjan, a szczególnie dla Floty Czarnomorskiej. Jednostka od dłuższego czasu mierzy się z licznymi problemami, które sprawiły, że została zmuszona do rezygnacji z działań ofensywnych na rzecz działań defensywnych. Pomimo tego, że jej okręty stoją zacumowane w portach, nadal toną. Zwrócił na to uwagę nawet brytyjski minister obrony Grant Shapps . Na platformie X napisał: "Rosja żegluje po Morzu Czarnym od 1783 roku, ale obecnie jest zmuszona zacumować swoją flotę w porcie. Nawet tam okręty Putina toną!".

Ukraińcy nie odpuszczają okazji do ataków - zarówno przy użyciu pocisków - takich jak np. Strom Shadow, które ostatnio uderzyły w dwa duże rosyjskie okręty desantowe - Jamał i Azow, jak i różnego rodzaju bezzałogowców. Od początku wojny Ukraińcy stale rozbudowują i udoskonalają flotę posiadanych dronów morskich. Wśród nich są wspomniane Sea Baby, które w ostatnim czasie Ukraińcy zmodernizowali, korzystając z dotychczas zgromadzonych doświadczeń.

W marcu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaprezentowała prototyp zmodernizowanego drona morskiego Sea Baby, który otrzymał nazwę "Awdijiwka". Poinformowano również, że urządzenie "ma ulepszone parametry techniczne, lepsze możliwości bojowe i zwrotność" w porównaniu do wersji podstawowej. Jego zasięg wynosi ok. 1000 km. Według Ukraińców "nowy" Sea Baby może przenosić prawie tonę materiałów wybuchowych i jest uniwersalną platformą do przenoszenia różnych rodzajów broni.