Zdalnie sterowane myszy

Badacze z Uniwersytetu Yonsei w Korei Południowej opracowali nową metodę kontrolowania mózgu za pomocą pól magnetycznych. Technologia Nano-MIND (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics) umożliwia bezprzewodową, zdalną i precyzyjną modulację określonych obszarów mózgu za pomocą pól magnetycznych. W eksperymentach na myszach naukowcy wykazali, że ma ona potencjał do zdalnego kontrolowania emocji, zachowań społecznych i apetytu.

Próby kontrolowania zachowań zwierząt nie są niczym nowym. Jednak w dotychczasowych pracach przeważnie korzystano z elektrod przymocowanych do głowy zwierzęcia połączonych do zewnętrznego systemu. Takie podejście wymaga inwazyjnej operacji i nie pozwala swobodnie poruszać się obiektom testowym.

Południowokoreańscy badacze opracowali inny system. W sowich pracach wykorzystali pola magnetyczne, co umożliwia bezprzewodowe i zdalne sterowanie określonymi obszarami mózgu w celu modulacji jego złożonych funkcji. Chociaż pola magnetyczne są od dawna stosowane w obrazowaniu medycznym ze względu na ich bezpieczeństwo i zdolność do penetracji tkanek biologicznych, precyzyjne kontrolowanie obwodów neuronowych za pomocą pól magnetycznych stanowiło dla naukowców poważne wyzwanie.

Naukowcy najpierw zmodyfikowali genetycznie myszy, by te rozwinęły bardziej wrażliwe magnetycznie kanały jonowe, które działają jak bramy w ich neuronach lub komórkach układu nerwowego, umożliwiając pewnym cząsteczkom wejście w określonych momentach i z określoną szybkością. Selektywna ekspresja nano-magnetoreceptorów w określonych typach neuronów oraz aktywowanie ich za pomocą pól magnetycznych w precyzyjnych momentach, umożliwia przestrzenno-czasową kontrolę aktywności neuronowej.

W eksperymentach badacze wykazali, że ich metoda działa. Za jej pomocą wpłynęli na zachowania macierzyńskie myszy. Aktywowali określona grupę neuronów u samic myszy niebędących matkami, co znacząco zwiększyło ich zachowania opiekuńcze wobec młodych. Reagowały zupełnie inaczej na zawołania młodych, podchodziły do nich szybciej i spędzały przy nich więcej czasu.

Swoją technologię wykorzystali też do regulacji zachowań żywieniowych zmodyfikowanych genetycznie gryzoni. Aktywacja określonych neuronów spowodowała, że myszy zjadły tylko połowę porcji. W innym doświadczeniu badacze spowodowali z kolei wzrost apetytu. W jeszcze innym eksperymencie "zachęcili" mysz do przyjaznego nastawienia do drugiej myszy.