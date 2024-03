Zbadali 10 mln osób. Wyciągnęli jednoznaczne wnioski

Ustalenia z największego do tej pory przeglądu badań nad żywnością przetworzoną mogą niepokoić, zwłaszcza w kontekście szybko rosnącego światowego spożycia tego typu żywności. Uważa się, że na całym świecie jeden na pięć zgonów jest spowodowany nieprawidłową dietą, a w wielu badaniach prowadzonych w ostatnich latach dużo uwagi poświęcono roli ultraprzetworzonej żywności, czyli UPF (ultraprocessed foods).

Pozostają jednak pytania dotyczące konkretnych mechanizmów, dzięki którym taki pokarm wywołuje choroby. Na przestrzeni lat badacze zaproponowali kilka możliwości. Wskazali m.in. na niską wartość odżywczą i skład takiej żywności, która przeważnie zawiera dużo tłuszczu, cukru i soli i ma mało błonnika oraz niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Wiele uwagi poświęcono także dodatkom do żywności i zanieczyszczeniom pochodzącym z opakowań lub środowiska.

W analizowanych pracach niektóre korelacje były słabe, inne mocniejsze. Autorzy przeglądu uznali, że może to być częściowo spowodowane szeroką gamą żywności zawartej w kategorii UPF, bo taka żywność obejmuje różnorodne produkty, jak lody, przekąski, chleby, przetwory mięsne, wyroby cukiernicze, napoje gazowane, płatki zbożowe, fast foody czy dania gotowe do spożycia. Taka żywność poddawana jest wielu procesom przemysłowym i często zawiera barwniki, emulgatory, aromaty i inne dodatki.

Ogólnie wyższe spożycie UPF było powiązane z ok. 50 proc. większym ryzykiem śmierci z powodu chorób układu krążenia, od 48 do 53 proc. wyższym ryzykiem wystąpienia stanów lękowych i zaburzeń psychicznych oraz o 12 proc. większym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Badacze dostrzegli tez związek między spożywaniem UPF a problemami ze snem, depresją oraz, co oczywiste, otyłością. Istnieją również dowody na powiązania między UPF a astmą, zdrowiem przewodu pokarmowego i niektórymi nowotworami.