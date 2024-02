Usterka sondy Voyager I. NASA zidentyfikowała problem

Obecnie Voyager I znajduje się około 24 mld kilometrów od Ziemi. Misja sondy pomogła poszerzyć naszą wiedzą o zewnętrznym Układzie Słonecznym. Jej obecne położenie daje szansę na zbieranie danych naukowych z przestrzeni międzygwiazdowej, jednak by to robić, sonda musi działać poprawnie.

W grudniu ubiegłego roku NASA poinformowała o zakłóceniach w komunikacji pomiędzy jednym z komputerów pokładowych, zwanym systemem danych lotu (flight data system, FDS), a podsystemem służącym do komunikacji z Ziemią, tzw. jednostką modulacji telemetrii (telemetry modulation unit – TMU).

Zadaniem FDS jest między innymi zbieranie danych z instrumentów naukowych oraz danych o stanie i położeniu sondy. System łączy te informacje w jeden pakiet danych, który TMU wysyła na Ziemię. Dane mają postać kodu binarnego. Problem polega na tym, że docierające na Ziemie dane są zupełnie nieczytelne. Powtarzające się sekwencje zer i jedynek zostały określone przez specjalistów z NASA jako "cyfrowy bełkot". Ten "bełkot" dociera do kontroli lotów od 14 listopada ubiegłego roku.

Kiedy opracowywano podsystem danych lotu sond Voyager był on innowacją w informatyce. Obie sondy zostały wyposażone w dwa systemy FDS. Jednak zapasowy FDS Voyagera I przestał działać jeszcze w 1981 r., po minięciu Jowisza i Saturna. W tamtym czasie większość ludzi z NASA uważała, że Voyager 1 wykonał swoje zadanie i zakończył misję.

W ciągu najbliższych kilku tygodni zespół planuje przesłać do sondy polecenie przełączenia się w inny tryb pracy, z którego sonda korzystała podczas przelotu obok Jowisza i Saturna w 1979 i 1980 r. Według ekspertów może to pokazać, która dokładnie część pamięci doznała usterki, co może przynieść rozwiązanie problemu. Pytanie, czy zmiana trybu pracy zadziała, bo ostatnio raz korzystano z takiego rozwiązania ponad 40 lat temu. Problemem jest też odległość. Komunikacja w jedną stronę zajmuje 22,5 godziny. Zatem na informację zwrotną z sondy trzeba czekać blisko dwa dni.