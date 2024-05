Ukryty świat pod powierzchnią pustyni Atakama

Badacze pobrali próbki i zabrali je ze sobą do laboratorium do analizy. Zastosowali najnowocześniejsze metody analizy DNA w celu wyizolowania wyłącznie DNA pochodzącego z organizmów żywych. Dzięki temu udało im się odkryć bogatą biosferę. Okazuje się, że w górnych 80 centymetrach gleby żyją społeczności bakterii zdominowane przez typ Firmicutes, które są odporne na wysoką zawartość soli i mogą rozwijać się bez obecności tlenu. Jednak ich liczba malała wraz ze wzrostem głębokości i zasolenia gleby.

Co ciekawe, od głębokości około 80 centymetrów do ok. 200 centymetrów badacze nie znaleźli praktycznie żadnych mikroorganizmów, ale poniżej dwóch metrów drobnoustroje pojawiły się ponownie. Jednak były to już inne populacje, zdominowane przez promieniowce - zróżnicowaną grupę bakterii występujących także w innych ekstremalnych środowiskach, w tym w Arktyce, gorących źródłach czy niezwykle zasolonych zbiornikach wodnych.