Największy organizm na świecie. Wydaje zatrważający dźwięk

Pando to obszar zajmujący ok. 43 hektarów, czyli powierzchnię porównywalną do 60 boisk piłkarskich. Mieści się na nim ponad 47 tys. drzew, których łączna waga wynosi ok. 6 tys. ton. Wydawać się może, że w porównaniu z wszelkimi innymi lasami, nie jest to ewenement na skalę światową.