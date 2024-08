Termity Kamikadze. Chronią swoją kolonię za pomocą specjalnego enzymu

Tę niezwykłą reakcję chemiczną, którą termity wykorzystują do obrony kolonii, zbadali naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej i Biochemii Czeskiej Akademii Nauk we współpracy z kolegami z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze. Opis oraz rezultaty ich praz ukazały się na łamach pisma "Structure".

Na grzbietach robotnic uczeni dostrzegli dwie niebieskie plamki. Po bliższym badaniu okazało się, że są to zbiorniki silnego enzymu, nazywanego niebieską lakkazą BP76. Robotnice przez całe życie stopniowo gromadzą ten enzym w specjalnych "kieszeniach" na swoich pancerzach.

Gdy ich kolonia zostanie zaatakowana, starsze osobniki, które zgromadziły najwięcej enzymu, rozrywają izolującą enzym otoczkę. Ten jest następnie niemal natychmiast mieszany z inną substancją przechowywaną w ciele termita, która do tej pory była stosunkowo nieszkodliwa. Razem tworzą lepką ciecz zawierającą silnie trujące benzochinony. Chociaż zabija to samego termita kamikadze, unieruchamia lub zabija również napastnika.

To, w jaki sposób ten enzym pozostaje aktywny w stanie stałym na grzbietach owadów, było prawdziwą zagadką. Czescy naukowcy rozwiązali ją za pomocą krystalografii rentgenowskiej. - Rozwikłanie trójwymiarowej struktury lakkazy BP76 ujawniło, że ten enzym wykorzystuje różnorodne strategie stabilizacji, które sprawiają, że jest nie tylko bardzo trwały, ale także w pełni funkcjonalny nawet w trudnych warunkach tropikalnych lasów deszczowych – powiedziała Jana Škerlová z Czeskiej Akademii Nauk, współautorka publikacji.

Na podstawie koloru enzymu naukowcy podejrzewali, że zawiera on atomy miedzi, które nadają mu niebieski odcień. Mieli również przeczucia co do innych aspektów jego struktury, ponieważ lakkazy są powszechnymi enzymami i zaobserwowano, że katalizują reakcje obejmujące utlenianie u grzybów, roślin i owadów.