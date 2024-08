Przyszłość tworzyw sztucznych. Plastik będą wytwarzać bakterie

Opracowane przez badaczy bakterie są zdolne do produkcji polimerów zawierających struktury pierścieniowe, które sprawiają, że tworzywa sztuczne przez nie wytwarzane są bardziej sztywne i termicznie stabilne. Zadanie to nie było łatwe, bo cząsteczki te są zwykle toksyczne dla mikroorganizmów. By pokonać tę przeszkodę uczeni zmodyfikowali szlak metaboliczny bakterii E. Coli tak, by te tolerowały akumulację polimerów i bloków budulcowych, z których się składa.

Powstały polimer jest biodegradowalny, a jego właściwości pozwalają wykorzystać go do wielu zastosowań, m.in. w biomedycynie. - Myślę, że bioprodukcja będzie kluczem do sukcesu w łagodzeniu zmian klimatycznych i globalnego kryzysu zanieczyszczenia plastikiem — mówi Sang Yup Lee z Korea Advanced Institute of Science and Technology. - Musimy współpracować na arenie międzynarodowej, aby promować produkcję opartą na biotechnologii, żebyśmy mogli zapewnić lepsze środowisko dla naszej przyszłości – dodaje.