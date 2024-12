Rekordowa podróż humbaka. Przepłynął 13 tys. kilometrów w poszukiwaniu miłości i pożywienia

Humbaki (Megaptera novaeangliae) żyją we wszystkich oceanach na świecie. Co roku pokonują duże odległości i odbywają jedne z najdłuższych migracji wśród ssaków. Lato spędzają w chłodniejszych wodach na północy i południu, a na zimę płyną do cieplejszych wód tropikalnych i podzwrotnikowych, gdzie odbywają gody i rodzą potomstwo.

Bije to poprzedni rekord migracji dla humbaka wynoszący 10 tys. kilometrów. Ale 13 tys. kilometrów to minimalna odległość dla trasy, którą mógł pokonać wieloryb. Badacze twierdzą, że prawdopodobnie jest ona znacznie większa. Nie wiedzą, dokąd ten osobnik udał się między zarejestrowanymi obserwacjami. Ale prawdopodobnie dotarł na Antarktydę, zanim skierował się na południowo-zachodni Ocean Indyjski.

Naukowcy sugerują, że humbak mógł udać się w tak długą podróż w poszukiwaniu pożywienia. Globalna zmiana klimatu mogła wpłynąć na rozmieszczenie kryla w żerowiskach, którym żywią się humbaki, co skłoniło wieloryba do poszukiwań. Drugim możliwym wyjaśnieniem jest to, że samiec humbaka szukał partnerki. Dzięki wysiłkom na rzecz ochrony przyrody, które doprowadziły do odradzania się przetrzebionych populacji humbaków, osobnik ten mógł eksplorować nowe tereny lęgowe.