Humbaki wytwarzają narzędzia. Ułatwiają im one polowanie

Naukowcy twierdzą, że humbaki demonstrują zdolność do tworzenia oraz wykorzystywania narzędzi, dostosowując je do swoich potrzeb - zwłaszcza podczas łowienia. Humbaki, czyli długopłetwce oceaniczne (Megaptera novaeangliae), posługują się specjalnymi "sieciami" tworzonymi z bąbelków powietrza, którymi precyzyjnie manewrują podczas polowań. Najnowsze badania rzucają światło na to imponujące zachowanie, prezentując humbaki jako zwierzęta zdolne do tworzenia narzędzi.