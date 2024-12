Morze wyrzuciło go na brzeg. Teraz szczątki giganta można podziwiać na Helu

Po skomplikowanej akcji wydobywania wieloryba, jego szczątki trafiły do badań w Stacji Morskiej w Helu. Eksperci ustalili, że wieloryb ze Stegny był samcem finwala o długości 17,2 m długości i masie ok. 23 ton.

– Po dziewięciu latach udało nam się wyeksponować szkielet finwala, który został wyrzucony na brzeg w Stegnie w 2015 roku. Dzięki interwencji służb bardzo szybko udało się przeholować wieloryba do Portu Wojennego w Helu, gdzie poczekał na akcję wyciągania go za pomocą potężnego dźwigu. Potem przez trzy dni, przy pomocy ponad 60 osób, robiliśmy sekcję, która ostatecznie zakończyła się oczyszczeniem szkieletu. Potem przygotowano go do ekspozycji – wyjaśniła na antenie Radio Gdańsk Iwona Pawliczka, kierowniczka Stacji Morskiej w Helu.