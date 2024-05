Ratunek dla sparaliżowanych. Opracowali nową metodę

– Wszyscy myślą, że po urazie kręgosłupa jedyne, czego pragniemy, to móc znowu chodzić – powiedziała Melanie Reid, brytyjska dziennikarka "The Times" i uczestniczka badań, która została sparaliżowana, gdy 15 lat temu spadła z konia. – Ale jeśli masz porażenie czterokończynowe, najważniejsza jest praca rąk. W przypadku urazów kręgosłupa nie ma cudów, ale niewielkie korzyści mogą odmienić życie – dodała.

Dziennikarka najpierw przez dwa miesiąca była rehabilitowana. Następnie, przez kolejne dwa miesiące rehabilitacja odbywała się z wykorzystaniem urządzenia Arc-Ex. Po tych działaniach kobieta odzyskała możliwość chwytania przedmiotów lewą ręką, która, jak określiła to Reid, była "bezużyteczna". Teraz Reid może używać swoich rąk chociażby do przeglądania zawartości smartfona. Stwierdziła, że jest "zachwycona" urządzeniem.

Do badania włączono 65 pacjentów z 14 krajów z tetraplegią, czyli paraliżem czterokończynowym. Wybrane osoby miały wypadek w okresie od roku do 34 lat i od tego czasu nie nastąpiła żadna poprawa lub była ona niewielka. Spośród 60 osób, które ukończyły badanie, 43 wykazało poprawę siły i funkcji rąk i dłoni, a 52 zgłosiło poprawę jakości życia.

– To nie jest lekarstwo, należy to podkreślić, ale jesteśmy na początku podróży, która sprawi, że powrót do zdrowia po urazie kręgosłupa stanie się realną możliwością – powiedział Courtine. Teraz uczeni zamierzają zbadać, czy ich urządzenie może pomóc w przywróceniu lub poprawie innych funkcji, takich jak chodzenie. Zespół ubiega się też o zgodę organów regulacyjnych na używanie swojego systemu do leczenia pacjentów w szpitalach w USA.