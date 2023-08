Na smartfonach jest więcej bakterii niż w toalecie? Naukowcy nie zostawiają złudzeń

W ich trackie naukowcy sprawdzili telefony należące do 26 pracowników medycznych. Ustalili, że na wszystkich urządzeniach znajdowało się łącznie ok. 11,16 tys. organizmów, w tym 5714 bakterii, 675 grzybów, 93 protistów, 228 wirusów, 4453 bakteriofagów. Wiadomo, że w placówkach medycznych występuje większe ryzyko kontaktu z groźnymi bakteriami, czy wirusami, ale nie zmienia to faktu, że również telefony używane przez np. mechaników, biznesmenów, kelnerki, tak samo, jak i każdego z nas kryją wiele niewidocznych gołym okiem zagrożeń.

Wykazały to już wcześniej realizowane badania. Przykładowo w 2012 r. naukowcy z University of Arizona odkryli, że na telefonach komórkowych można znajdować się dziesięć razy więcej bakterii niż na desce sedesowej. Z kolei badacze z University of Michigan przypomnieli, że sami się do tego przyczyniamy. Jednym z poważniejszych grzechów jest zabieranie telefonu do toalety. Podczas spłukiwania wody w powietrzu rozprzestrzeniają się liczne patogeny, w tym groźne bakterie E.coli, wirus zapalenia wątroby typu A, paciorkowce, rotawirusy, gronkowce, a nawet Salmonella.