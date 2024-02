Przegląd nieba ujawnił niezwykłe szczegóły w 19 pobliskich galaktykach

Przez długi czas to właśnie pył skrywał przed astronomami wiele skupisk gwiazd, gdy obserwowali niebo w świetle widzialnym. Astronomowie znaleźli pewne wyjście z tej kłopotliwej sytuacji: polegali w swoich badaniach na zliczeniach widocznych w nim, najbardziej masywnych obiektów, a następnie przyjmowali pewne założenia co do tego, ile mniejszych gwiazd może im towarzyszyć. Nie jest to jednak dokładna metoda.