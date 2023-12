Pożerają gwiazdy od środka. Pasożytnicze czarne dziury

Czarne dziury we Wszechświecie istnieją w wielu rozmiarach. Znamy takie o masach gwiazdowych, które powstały najprawdopodobniej w wyniku łączenia się ogromnych, umierających gwiazd i zapadania się ich jąder. W każdej galaktyce znajdują się supermasywne potwory o masie od milionów do miliardów mas Słońca. Istnieją również rzadkie czarne dziury o masach pośrednich.

Bellinger i jego współpracownicy oszacowali na potrzeby swoich badań, co stanie się z gwiazdą utworzoną wokół pierwotnej czarnej dziury o masie od 0,8 do 100 mas Słońca. Przeprowadzili także symulacje ewolucyjne gwiazd podobnych do Słońca z pierwotnymi czarnymi dziurami czującymi się w ich wnętrzach.

Taka gwiazda zachowywałaby się podobnie do normalnej gwiazdy, z kilkoma kluczowymi różnicami. Jej zewnętrzne warstwy opuchłyby, tworząc czerwonego olbrzyma, tak jak oczekuje się, że zrobi to Słońce, gdy wypali swoje pokłady paliwa. Jednak z pasożytem w środku stałoby się to znacznie wcześniej. Tak powstały czerwony olbrzym miałby jednak niższą temperaturę, niż moglibyśmy się spodziewać po takiej gwieździe. Co ciekawe, w Drodze Mlecznej znaleźliśmy już anomalnie chłodne czerwone olbrzymy.