Coś dziwnego dotarło do Marsa. Zmieniło jego atmosferę

Wiatr słoneczny w naszym układzie planetarnym co do zasady ma stałe nasilenie. Cząsteczki w sposób ciągły wydobywają się z naszej gwiazdy centralnej i rozchodzą się we wszystkich kierunkach, docierając do kolejnych planet. Im większy dystans, tym tworzące się w ten sposób ciśnienie jest słabsze. Czasem jednak dochodzi do anomalii.