Powstała największa mapa aktywnych supermasywnych czarnych dziur we Wszechświecie

Kwazary należą do najjaśniejszych obiektów we Wszechświecie. To rodzaj galaktycznych jąder, a ich siłą napędową są znajdujące się w centrum supermasywne czarne dziury, otoczone dyskiem akrecyjnym uformowanym przez opadającą na nie materię. Samej czarnej dziury nie da się zaobserwować, ale materię w dysku akrecyjnym już tak. Materia opadająca w czarną dziurę uwalnia gigantyczne ilości energii, które manifestują się w postaci ekstremalnie intensywnego promieniowania elektromagnetycznego, obejmującego niemal całe spektrum: od fal radiowych po wysokoenergetyczne promieniowanie gamma. Jasność tej opadającej materii może nawet tysiąckrotnie przekraczać jasność galaktyki macierzystej. Dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować kwazary znajdujące się w ogromnej odległości od Ziemi.