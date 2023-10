Po raz pierwszy zaobserwowano peryferie dysku akrecyjnego czarnej dziury

W centrum prawie każdej galaktyki znajdują się supermasywne czarne dziury. Jednak autorów ostatnich badań szczególnie interesowało to, co znajduje się na orbicie w bliskiej odległości od nich. To tzw. dyski akrecyjne, w których wokół dziury krążą gaz i pył. Można powiedzieć, że karmią one czarne dziury porcjami energii z całego elektromagnetycznego spektrum, od wysokoenergetycznego promieniowania gamma przez światło widzialne aż do fal radiowych. Zbadanie dysków akrecyjnych pozwoliłoby nam na znacznie lepsze zrozumienia funkcjonowania czarnych dziur. Problem jednak w tym, że te dyski nie jest łatwo nawet dostrzec.