Czarna dziura to dość specyficzne zjawisko. Według dostępnej nam wiedzy, grawitacja czarnej dziury jest tak silna, że pochłania każda cząsteczkę (także światło). Oznacza to, że wszystko przekraczające tzw. horyzont zdarzeń czarnej dziury już nie może z niej uciec... a przynajmniej tak to wygląda w teorii.