Ogromna, usiana gwiazdami struktura faluje w Drodze Mlecznej

Odkrycie miało miejsce kilka lat temu. Nie sprawdzono wtedy dokładnie, jak gwiazdy należące do fali poruszają się w jej obrębie: jak szybko i w jakich dokładnie kierunkach. Wówczas naukowcy nie dysponowali po prostu danymi obserwacyjnymi wystarczająco dokładnymi, aby mogły one wykazać, że fala rzeczywiście porusza się… jak fala.

Teraz astronomowie na łamach czasopisma "Nature" ( DOI: 10.1038/s41586-024-07127-3 ) przedstawili nowe dowody na to, że jest ona falą w jak najbardziej dosłownym, fizycznym znaczeniu. W nauce słowo "fala" oznacza pewne regularne zaburzenie, zmianę wartości jakiejś wielkości fizycznej, na przykład ciśnienia lub pola elektrycznego, rozprzestrzeniające się w danym środowisku. W tym przypadku mówimy o oscylującej w czasie fali złożonej z gazu i gwiazd: zawarte w niej gwiazdy na zmianę to wznoszą się ponad płaszczyznę dysku Drogi Mlecznej, to znowu opadają.

Dzięki ruchowi młodych gwiazd w obłokach gazowych rozłożonych wzdłuż fali można zatem prześledzić także ruch otaczającego je gazu i tym samym dowieść, że porusza się on jak fala. Nie wiadomo jednak wciąż, co wywołało bądź przez cały czas napędza Falę Radcliffe’a i dlaczego porusza się ona w taki, a nie inny sposób. Hipotezy mogące wyjaśniać jej istnienie dopiero teraz będą szczegółowo testowane. Obejmują one zarówno przyczyny wewnętrzne, czyli związane z Galaktyką, w tym eksplozje supernowych, jak i zaburzenia mogące pochodzić spoza Galaktyki. Do tych ostatnich zalicza się na przykład dawne zderzenie jakiejś galaktyki karłowatej z Drogą Mleczną.