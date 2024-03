Jest największa w Układzie Słonecznym. Skrywa wiele sekretów

– To tajemnica. Nie wiemy, dlaczego to miejsce jest taką anomalią – powiedział w rozmowie z portalem Space Yohau Kaspi z Instytutu Nauki Weizmanna w Izraelu i badacz misji NASA Juno.

Aby dokładnie przyjrzeć się anomalii, jaką jest wyjątkowo intensywne (bo aż 20-krotnie silniejsze od ziemskiego) pole magnetyczne w tamtym miejscu, uczeni zbadali tzw. dżety atmosferyczne, którym przez ostatnie lata przyglądała się sonda Juno. Są to silne i słabe wyładowania, do których dochodzi w atmosferze Jowisza. Nowe odkrycie sugeruje, że na wzór fal oceanicznych, które zmieniają swoją prędkość w trakcie ruchu, głęboko w jądrze Jowisza może dochodzić do podobnych zjawisk, które może zasilać obserwowane na powierzchni pole magnetyczne.

Na tę chwilę uczeni podejrzewają, że we wspomnianej plamie na Jowiszu dochodzi do okresowych zmian w sile pola magnetycznego, co ma wiązać się z przepływem konwekcyjnym głęboko pod powierzchnią planety. Zmiany mają zachodzić co cztery lata, jednak problemem jest fakt, iż zbierane z Jowisza dane, które pozwalają określić okresowość zjawiska, są notowane od pięciu lat. W związku z tym Kaspi podkreśla, że w świetle tego, "nie można nic powiedzieć o okresie czterech lat". Kolejne dane zbierane przez Juno pozwolą nauce zrozumieć, jak napędzane jest złożone pole magnetyczne Jowisza.