Tajemnicze dźwięki z dna oceanu. Naukowcy coraz bliżej rozwiązania zagadki

Pomimo postępu technologicznego, głębiny oceanu wciąż skrywają wiele tajemnic. To właśnie tam, w jednym z najmniej poznanych środowisk Ziemi, pojawiają się dźwięki, które mogą należeć do zwierząt o nieznanych jeszcze zachowaniach. Dźwięki podobne do "Bio-Duck" były rejestrowane również w wodach wokół Australii i Nowej Zelandii, gdzie brakowało bezpośrednich obserwacji płetwali arktycznych. To rodzi pytanie, czy inne gatunki również mogą wytwarzać te odgłosy.