Nowa choroba ptaków powodowana przez tworzywa sztuczne

O ile plastikoza nie zabija ptaków od razu, to jednak stanowi dla nich poważny problem, mogący doprowadzić do znacznego skrócenia ich życia. Przede wszystkim stwierdzono, że małe kawałki plastiku powodują stan zapalny w przewodzie pokarmowym. Z biegiem czasu uporczywy stan zapalny powoduje bliznowacenie i deformację tkanek, co ma negatywny wpływ na wzrost, trawienie i przeżycie ptaków. Innymi słowy, trafiający do układu pokarmowego ptaków plastik może znacząco upośledzać ich zdolności do przyswajania niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania składników odżywczych. Jest to bezpośrednio związane ze wspomnianymi bliznami, ponieważ powtarzające się bliznowacenie w tym samym miejscu może prowadzić do zwłóknienia tkanek, co utrudnia trawienie pokarmu.