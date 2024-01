Naukowcy poznali jeden z sekretów niesporczaków. Wiadomo, co stoi za ich "supermocą"

Niesporczaki to bardzo małe żyjątka o wielkości w przedziale od 0,2-1,2 mm . Żyją niemal wszędzie, ale najchętniej zasiedlają środowiska wodne lub wilgotne. Nazywane są także niedźwiedziami wodnymi. Ale najbardziej znane są z tego, że potrafią przeżyć w niemal każdych warunkach. Udaje im się przetrwać w ekstremalnie niskich temperaturach bliskich zera absolutnego, ale też i w palącym cieple osiągającym nawet 150 st. Celsjusza. Zniosą ciśnienie ponad 6000 atmosfer. Obejdą się bez wody przez dziesiątki lat. No i są jedyną formą znanego nam życia, które przetrwało w przestrzeni kosmicznej.

Współautor publikacji, Derrick Kolling z Marshall University, wystawił niesporczaki na działanie wysokich poziomów nadtlenku wodoru, cukru, soli i niskich temperatur rzędu minus 80 st. C. Wszystko po to, by wprowadzić bezkręgowce w stan uśpienia. Następnie umieścił niesporczaki w maszynie wykrywającej szkodliwe i wysoce reaktynwe wolne rodniki, czyli atomy lub cząsteczki zawierające niesparowane elektrony. I rzeczywiście widział, jak takie atomy powstają u niesporczaków. To nie jest specjalnie zaskakujące, ponieważ normalne procesy metaboliczne zwierzęcia, a także stresory środowiskowe, takie jak dym i inne zanieczyszczenia, powodują powstawanie wolnych rodników w komórkach.