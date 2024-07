Naukowcy odkryli, jak zamienić zwykłe komórki tłuszczowe w komórki, które spalają kalorie

Przez większość naszej historii ewolucyjnej ta względna równowaga WAT ​​i BAT służyła nam dobrze. Dojrzałe osobniki naszego gatunku utrzymują ciepło, wykorzystując tłuszcz jako paliwo do ruchu, podczas gdy nieruchome noworodki korzystają z bardziej pasywnej formy regulacji temperatury. Ale współczesne czasy charakteryzują się dużą ilością tłuszczów w diecie z ograniczoną mobilnością, co kończy się większym magazynowaniem białego tłuszczu, często ze szkodą dla naszego zdrowia.

Dotychczas przeważał pogląd, że do wytworzenia beżowych adipocytów, należy zacząć od komórek macierzystych. Ale badacze z UCSF wykazali, że zwykłe białe komórki tłuszczowe można przekształcić w tłuszcz beżowy po prostu hamując produkcję pewnego białka. - Wiele osób uważało, że to niewykonalne - powiedział Brian Feldman z z UCSF, starszy autor badania. - Wykazaliśmy nie tylko, że to podejście działa, zamieniając białe komórki tłuszczowe w beżowe, ale także, że poprzeczka do tego nie jest tak wysoka, jak myśleliśmy - dodał.