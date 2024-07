Melodie przebojów muzycznych stają się coraz prostsze. Naukowcy to zbadali

Autorzy spekulują, że zidentyfikowane spadki złożoności melodii w utworach muzycznych, z których pierwszy miał miejsce w 1975 roku, mogą reprezentować wzrost popularności gatunków takich jak new wave, disco i stadium rock. Te, które miały miejsce w 1996 i 2000 roku, mogą reprezentować wzrost popularności hip-hopu oraz programów komputerowych przeznaczonych do pracy z dźwiękiem, które umożliwiły zapętlanie różnych sekcji i fraz w utworach.

- Spadek złożoności około 2000 roku jest prawdopodobnie przynajmniej częściowo spowodowany wzrostem popularności hip-hopu. Zwykle są to bardzo proste melodie — powiedziała Hamilton. Badaczka dodała, że ten mniejszy spadek złożoności melodii z około 1996 roku może być również powiązany z hip-hopem, chociaż innym możliwym wyjaśnieniem jest wspomniana rosnąca popularność programów do obróbki muzyki. - Mogło to prowadzić do wzrostu powtórzeń w melodiach — dodała.