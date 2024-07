Analizy wzorów termicznych twarzy mogą ujawnić niektóre choroby

Metoda opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Pekińskiego wymaga kamery termowizyjnej i specjalnie wytrenowanych algorytmów, które porównując ciepło poszczególnych części twarzy, mogą pomóc w diagnozie różnych dolegliwości. Metoda jest jeszcze w fazie rozwoju, ale w przyszłości może być to proste i nieinwazyjne podejście do wczesnego wykrywania niektórych chorób.

Temperatura twarzy nie jest jednakowa we wszystkich obszarach. Nos może być cieplejszy chociażby od policzków. Różnice te są niewielkie i trudno je wyczuć za pomocą dotyku. Ale świetnie z takim zadaniem poradzą sobie algorytmy sztucznej inteligencji z dostępem do kamery termowizyjnej.

Naukowcy z Pekinu szkolili algorytmy w rozpoznawaniu określonych wzorców termicznych twarzy. Uzyskali i przeanalizowali temperatury twarzy 2811 uczestników w wieku od 21 do 88 lat. Ich celem było wytrenowanie swojego modelu sztucznej inteligencji, by mógł przewidzieć "wiek termiczny" danej osoby . Chociaż wiadomo, że temperatura ciała człowieka spada wraz z wiekiem, sposób, w jaki temperatura twarzy zmienia się w czasie, pozostaje w dużej mierze nieznany. W swoich pracach badacze zidentyfikowali kilka kluczowych obszarów twarzy, których temperatury były istotnie związane z wiekiem i stanem zdrowia, w tym nos, oczy i policzki.

Uczeni odkryli, że temperatura nosa spada wraz z wiekiem w szybszym tempie niż innych części twarzy, co sugeruje, że ​​ osoby z cieplejszymi nosami są młodsze . Odwrotnie jest z temperaturami okolic oczu, które mają tendencję do wzrostu wraz z wiekiem.

W dalszych badaniach okazało się, że osoby z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca i stłuszczenie wątroby, miały tendencję do wyższych temperatur okolic oczu niż ich zdrowi odpowiednicy w tym samym wieku. Ich profil termiczny twarzy sugerował, że są starsi niż wskazuje na to ich metryka. Z kolei osoby z podwyższonym ciśnieniem krwi miały wyższe temperatury policzków. Do tego mężczyźni z nadciśnieniem zwykle mieli stosunkowo chłodniejsze nosy.