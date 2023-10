NASA nie może otworzyć pojemnika z próbkami asteroidy Bennu

Pobranie próbek nastąpiło 20 października 2020 roku. Sonda zeszła z orbity wokół Bennu i rozłożyła blisko 3,5 metrowy wysięgnik do pobrania próbek gruntu. Następnie zbliżyła się do powierzchni asteroidy i wypuściła z dyszy azot pod dużym ciśnieniem, który rozpylił znajdujący się na planetoidzie pył, po czym drobinki gruntu zostały zassane na pokład sondy.

Naukowcy biorący udział w projekcie OSIRIS-REx mają odpowiednie procedury dotyczące postępowania z tego typu próbkami. Niezwykle ważne jest, żeby nie skazić próbek ziemskim materiałem. Tuż po lądowaniu cała kapsuła została przetransportowana do specjalnej komory pod przepływ azotu. To tzw. "czyszczeniu azotem", jak nazywają to naukowcy. Azot to gaz, który nie wchodzi w interakcje z większością innych substancji chemicznych, a jego obecność ma zapobiec ziemskim zanieczyszczeniom, pozostawiając próbkę czystą do analiz naukowych.