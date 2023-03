Na świat przyszły myszy, które mają dwóch ojców

Tak zmanipulowane komórki następnie przekształcono w komórki jajowe i je zapłodniono. Powstałe w ten sposób zarodki przeniesiono do macicy samicy myszy. Wskaźnik przeżycia okazał się jednak bardzo niski. Z 630 zaimplementowanych samicom zarodków tylko 7 rozwinęło się w młode myszy. Jednak co ważne, malutkie gryzonie rosły normalnie i okazały się płodne po osiągnięciu dorosłości.

Zespół Hayashi'ego obecnie dokładnie charakteryzuje młode myszy przyszłe na świat w tym eksperymencie, by znaleźć wszelkie cechy, którymi różnią się one od tych urodzonych przy użyciu konwencjonalnych metod.

Przede wszystkim, przed zastosowaniem tej metody u ludzi należy zwiększyć odsetek embrionów dających potomstwo – w eksperymencie tylko jedno na blisko 100 zapłodnionych jaj prowadziło do narodzin. Mimo to Hayashi jest optymistą. Z czysto technologicznego punktu widzenia przewiduje, że tworzenie komórek jajowych z męskich komórek u ludzi "będzie możliwe już za dziesięć lat". - Technicznie jest to możliwe. Nie jestem pewien, czy na tym etapie jest to bezpieczne i akceptowalne dla społeczeństwa – powiedział.