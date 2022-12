Naukowcy zmodyfikowali genetycznie roślinę spokrewnioną z tytoniem, by wytwarzała kokainę

Opis i rezultaty badań naukowców z Kunming Institute of Botany w Chinach ukazały się na łamach pisma "Journal of the American Chemical Society" ( DOI: 10.1021/jacs.2c09091 ).

Naukowcy od dziesięcioleci próbowali ustalić, w jaki sposób krzew kokainowy wytwarza kokainę. Jest to złożona sprawa biochemiczna i chociaż badacze zmapowali większość procesów zachodzących w roślinach, to umykał im kluczowy element - jak dokładnie prekursor chemiczny nazwany MPOA jest przekształcany w kokainę.

Uczeni skupili się na MPOA, bo z tego samego prekursora powstaje podobny alkaloid tropanowy zwany hioscyjaminą. W syntezie hioscyjaminy MPOA jest przekształcane w MMPO, co doprowadziło uczonych do wniosku, że ten sam szlak musi być zaangażowany w produkcję kokainy. Jednak w nowych badaniach uczeni z Chin odkryli, że MMPO nie jest zaangażowane w wytwarzanie kokainy. Zamiast tego MPOA jest przekształcane w kokainę dzięki aktywności dwóch enzymów zwanych EnCYP81AN15 i EnMT4.

Aby to udowodnić, naukowcy zmodyfikowali genetycznie roślinę Nicotiana benthamiana, aby wytworzyła te dwa enzymy. Nicotiana benthamiana zawiera substancje podobne do MPOA, dlatego też została wybrana do badań. Modyfikacje doprowadziły do syntezy kokainy w liściach rośliny. I chociaż krewna tytoniu dała marne, ale wciąż ekscytujące 400 nanogramów kokainy na miligram suszonych liści, czyli mniej więcej jedną 25 plonu przeciętnej rośliny koki, to fakt, że szlak biosyntezy kokainy został poznany, otwiera możliwość masowej produkcji substancji w innych organizmach, takich jak chociażby bakterie E. Coli.