Na Ceres jest znacznie więcej materiału organicznego niż dotychczas sądzono

Ceres to planeta karłowata krążąca w pasie planetoid między orbitami Marsa i Jowisza. Ma około 1000 kilometrów średnicy i jest największym obiektem w pasie. Jest uznawana za najbardziej bogate w wodę ciało w wewnętrznym Układzie Słonecznym po Ziemi, co plasuje ją wśród światów oceanicznych. Ceres odkrył włoski astronom Giuseppe Piazzi, który uznał obiekt za ósmą planetę. Ósmą, bo Neptuna jeszcze wówczas nie znano. Z czasem okazało się, że jest jednym z wielu obiektów w rozległym skupisku kosmicznego gruzu między Marsem a Jowiszem.

W 2015 roku do Ceres zbliżyła się sonda Dawn i wykryła ślady aktywności geologicznej, w tym liczne kriowulkany. Ale dane zebrane przez sondę pozwoliły też na wykrycie kilku regionów bogatych w materiały organiczne. Naukowcy zastanawiali się, czy zostały one dostarczone na Ceres przez uderzające w nią obiekty, czy też powstały na planecie karłowatej. W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "The Planetary Science Journal", hiszpańscy naukowcy sugerują, że materiał organiczny uformował się wewnątrz Ceres.

Sonda Dawn została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2007 roku. Główny celem misji było zbadanie dwóch największych obiektów w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem – planetoidy Westa oraz planety karłowatej Ceres . Sonda miała za zadanie określić kształt, rozmiary i masę obu obiektów. Miała również określić rozmiary ich jądra. To obiekty z wczesnej historii Układu Słonecznego, z czasów, kiedy powstawały światy podobne do naszej planety – Ziemi.

Pod koniec 2018 roku sonda zamilkła. Zabrakło jej paliwa do prawidłowej orientacji w przestrzeni, by skierować anteny ku Ziemi i nawiązać komunikację. Jednak zebrane przez nią dane znacznie poszerzyły naszą wiedzę o tych dwóch obiektach, zwłaszcza o Ceres. Dzięki tym informacjom naukowcy w 2017 roku potwierdzili istnienie bogatego w związki organiczne obszaru znajdującego się na północnej półkuli Ceres niedaleko krateru Eruntet. Ustalili też, że pod powierzchnią Ceres może znajdować się słony ocean, potencjalnie obejmujący nawet całą planetę karłowatą.

– Jeśli są to faktycznie materiały endogeniczne, potwierdzałoby to istnienie wewnętrznych źródeł energii, które mogłyby wspierać procesy biologiczne – wyjaśnia Juan Luis Rizos z IAA-CSIC, główny autor publikacji. – Ceres odegra kluczową rolę w przyszłej eksploracji kosmosu. Jej woda, obecna w postaci lodu, a prawdopodobnie także w postaci cieczy pod powierzchnią, sprawia, że ​​jest to intrygujące miejsce do eksploracji – dodaje.