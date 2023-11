Ma zaawansowaną chorobę Parkinsona. Dzięki implantowi porusza się swobodnie

Eksperymentalny implant wszczepiony w okolice lędźwiową 63-letniego Marca z Bordeaux we Francji, znacznie poprawił jego mobilność. Technologia opracowana przez naukowców z Politechniki Federalnej w Lozannie (École Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL) umożliwia mężczyźnie płynne poruszanie się i to bez jakiegokolwiek upadku, czego nie mógł zrobić przed operacją.

Choroba Parkinsona jest drugą pod względem częstości występowania chorobą neurodegeneracyjną po chorobie Alzheimera. Szacuje się, że cierpi na nią ponad dziesięć milionów osób. Ponieważ najczęściej występuje ona u osób w podeszłym wieku, to prawdopodobnie liczba ta będzie rosła wraz ze starzeniem się światowej populacji.

Choroba Parkinsona to powoli postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego. Drżączka poraźna, bo tak też jest nazywana, wywołana jest niedoborem neuroprzekaźnika – dopaminy. Jest to spowodowane obumieraniem neuronów produkujących neuroprzekaźnik. Dopamina pomaga w kontrolowaniu i koordynowaniu ruchów, dlatego chorzy na Parkinsona mają tak charakterystyczne objawy jak drżenie, sztywność czy zaburzenia równowagi. U cierpiących na Parkinsona wyraźne jest też zaburzenie postawy ciała oraz chodu. Pacjenci poruszają się drobnymi kroczkami, tzw. chodem szurającym. Zanika u nich też balansowanie podczas chodu górnymi kończynami. Zaburzenia te często prowadzą do upadków.