Zatrzymać starzenie. Jest pomysł jak to zrobić

Naukowcy z australijskiego Monash University odkryli, że u starzejących się ludzi mięśnie wracają do stanu "wczesnego życia", a odpowiada za to metabolizm lipidów. Nie poprzestali na identyfikacji problemu, ale też wysnuli teorię, że odpowiednie manipulowanie metabolizmem komórkowym może albo spowolnić, albo nawet odwrócić starzenie się mięśni i tym samym zwalczać spadek masy i siły, niejako zatrzymując w ten sposób starzenie się.

Aby skonfrontować tę teorię z rzeczywistością, naukowcy przeprowadzili szereg eksperymentów na afrykańskich rybach karpieńcokształtnych zwanych Nothobranchius furzeri. Wybrali ten gatunek, ponieważ osobniki mają podobne do ludzi objawy starzenia się, a ponadto ich życie trwa bardzo krótko, co pozwala szybko przekonać się o skuteczności. Ryby te wykluwają się w sezonowych akwenach tworzących się po wielkich afrykańskich deszczach, w ciągu dwóch tygodni dojrzewają, a następnie codziennie się rozmnażają – aż ich "basen" wyschnie.

To pierwszy raz, kiedy w badaniu sarkopenii (czyli utraty masy i funkcji mięśni) wykorzystano te ryby. Wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma Aging Cell . Naukowcom udało się przeprowadzić dokładną charakterystykę komórkową i molekularną, a na tej podstawie wykazać, że procesy starzenia są niemal identyczne.

Zaskoczeniem dla naukowców okazał się fakt, że u bardzo starych zwierząt istnieją mechanizmy zapobiegające dalszemu pogarszaniu się stanu mięśni szkieletowych. To zaś może przyczyniać się do wydłużania długości ich życia. Kluczową rolę przypisali metabolizmowi lipidów, a ten możliwy jest do regulacji przy użyciu leków.