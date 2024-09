Krótkotrwałe, ale ciekawe wydarzenie. Ziemia będzie miała nowy mini-księżyc

Asteroida, nazwana 2024 PT5, została odkryta 7 sierpnia tego roku i ma ok. 10 metrów średnicy. Dwóch astronomów z Uniwersytetu Complutense w Madrycie, Carlos de la Fuente Marcos i Raúl de la Fuente Marcos, zbadało orbitę obiektu. Doszli oni do wniosku, że zostanie on przechwycony na orbicie Ziemi na krótki okres między 29 września a 25 listopada. Następnie opuści on ziemską orbitę i będzie kontynuował swoją podróż przez Układ Słoneczny.