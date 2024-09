Wyhodowano drzewo z nasion sprzed tysiąca lat. To prawdopodobnie gatunek wspominany w Biblii

Nieznany gatunek drzewa został nazwany Sheba, na cześć biblijnego królestwa Saby. Badacze zidentyfikowali go jako należący do balsamowców (Commiphora). Obecnie znanych jest około 200 gatunków roślin z tego rodzaju. To niewielkie drzewa i krzewy występujące głównie w Afryce, na Madagaskarze i Półwyspie Arabskim i są cenione za niezwykle aromatyczne żywice.

Nasiono, z którego wyrosła Sheba, datowano na lata 993–1202 n.e. Chociaż jest morfologicznie zbliżone do innych balsamowców, co zostało potwierdzone sekwencjonowaniem DNA i analizą filogenetyczną, wydaje się, że Sheba różni się od wszystkich innych badanych gatunków. Jego najbliższymi znanymi krewnymi są Commiphora angolensis, Commiphora neglecta i Commiphora tenuipetiolata.

Ale w jaki sposób nasiona trafiły do jaskini, gdzie zostały odkryte? Badacze sądzą, że mogły tam trafić zawleczone w jakiś sposób przez zwierzę lub mogły być celowo przechowywane przez ludzi. Pierwsza opcja ma poparcie w zachowaniu zwierząt. Różne gryzonie przechowują nasiona. Z kolei dojrzałe owoce są zjadane przez ptaki, które do tej pory żyją w regionie.

Druga opcja też jest prawdopodobna. 1000 lat temu, gdy niewielka liczba nasion trafiła do jaskini, tsori zniknęło z regionu. W tym czasie doszło również do wstrząsów politycznych i społecznych na tych obszarach, które doprowadziły do ​​trudności gospodarczych i niestabilności. Inne wykopaliska archeologiczne wykazały, że jaskinie w tym regionie były wykorzystywane do ukrywania lokalnych towarów, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nasiona mogły zostać uznane za wystarczająco cenne, aby celowo je ukryć w jaskini.