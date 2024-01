Indyjska misja Aditya-L1 dotarła do celu. Satelita rozpoczyna obserwację Słońca

Misja Aditya-L1 została wystrzelona we wrześniu ubiegłego roku i zawiera szereg instrumentów do pomiarów i obserwacji najbardziej zewnętrznych warstw Słońca. Sonda została nazwana na cześć hinduskiego bóstwa Słońca. Przeleciała 1,5 mln kilometrów, by dotrzeć do celu. Jednak to wciąż tylko jeden procent odległości między Ziemią a naszą gwiazdą.

Punkt Lagrange'a

Punkt Lagrange'a 1 to miejsce, gdzie siły grawitacyjna Słońca i ziemi równoważą się, co pozwala na pozostanie na w miarę stabilnej orbicie wokół Słońca. Główną zaletą umieszczenia obserwatorium w tym miejscu jest stały, niczym nie zakłócony widok na Słońce. Zapewni to większą korzyść z obserwacji aktywności Słońca i jej wpływu na pogodę kosmiczną w czasie rzeczywistym.

Obecność sondy w punkcie L1 pozwala również na zminimalizowanie manewrów związanych z utrzymaniem sprzętu w odpowiednim miejscu, tym samym ograniczając zużycie paliwa. Punk ten znajduje się poza magnetosferą Ziemi, dzięki czemu nadaje się do pobierania próbek wiatru słonecznego in situ.

Umieszczenie obserwatorium w L1 stanowiło kluczową fazę misji. Wymagało to precyzyjnej nawigacji i kontroli. Sukces ten pokazuje możliwości ISRO w zakresie tak złożonych manewrów orbitalnych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Program kosmiczny Indii

Misja Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ISRO) jest pierwszą indyjską misją kosmiczną badającą Słońce. Sonda Aditya-L1 ma się skupić na badaniach rozbłysków słonecznych, koronalnych wyrzutów masy i tajemniczego, ekstremalnego ciepła korony słonecznej.

Indie prowadzą stosunkowo niskobudżetowy program kosmiczny, ale jego rozmiary i dynamika imponują. W 2008 r. ISRO wysłała pierwszą sondę na orbitę Księżyca. W 2014 r. agencja umieściła sondą na orbicie wokół Marsa. W sierpniu ubiegłego roku Indie stały się czwartym krajem, który wylądował na Księżycu i pierwszym, który dokonał tego wyczynu w pobliżu południowego bieguna Srebrnego Globu. Podczas misji Chandrayaan-3 na powierzchni naszego naturalnego satelity wykryto siarkę, glin, wapń, żelazo, chrom, tytan, mangan, krzem i tlen. Oprócz tego lądownik Vikram wykrył ruch pod powierzchnią Księżyca.

Zobacz także : Dziwne wyspy na księżycu. Naukowcy rozwiązali zagadkę

Cele misji

Misja Aditya-L1 ma potrwać pięć lat. ISRO poinformowała, że niektóre instrumenty na pokładzie już rozpoczęły pracę, gromadząc dane i wykonując zdjęcia. Agencja jednak nie zdradziła, ile kosztowała misja Aditya, ale indyjska prasa podaje kwoty rzędu 46 mln dolarów.

Sonda została wyposażona w siedem instrumentów naukowych. Jak podała ISRO, obserwatorium ma się skupić na badaniach rozbłysków słonecznych, koronalnych wyrzutów masy i tajemniczego, ekstremalnego ciepła korony słonecznej. Naukowcy chcą lepiej poznać czynniki wpływające na pogodę kosmiczną. Zainteresowani są także lepszym zrozumiałem dynamiki wiatru słonecznego.

Zobacz także : Mroźna sztuczka. Widowisko jest zasługą mrozów w Polsce

Wśród instrumentów naukowych na pokładzie sondy znajdują się dwa spektrometry rentgenowskie, które będą badać właściwości rozbłysków słonecznych, koronograf, który będzie rejestrował obrazy Słońca w celu wykrywania rozbłysków powstających na jego powierzchni oraz instrument do pomiaru promieniowania słonecznego. W trzewiach obserwatorium są jeszcze dwa instrumenty do badania wiatru słonecznego i jego składników oraz magnetometr do pomiaru pól magnetycznych.