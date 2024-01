Brutalne gry wideo nie zwiększają agresji. Mogą być nawet korzystne

Badania z 2021 roku nie wykazały żadnego związku między graniem w brutalne gry wideo w dzieciństwie, a zwiększoną agresją w późniejszych latach życia. Co więcej, w analizach z 2022 roku okazało się, że dzieci, które spędzały więcej czasu grając w gry wideo, miały wyższy iloraz inteligencji. W 2022 roku pojawiły się również prace sugerujące, że osoby często grające potrafią szybciej i trafniej podejmować decyzje w oparciu o dane sensomotoryczne. Z kolei badania z 2017 roku wykazały, że gry mogą zwiększać objętość istoty szarej w mózgach starszych osób, co może korzystnie wpływać na poprawę pamięci i ogólną sprawność mózgu.

Wagener zaprosił do badania 54 mężczyzn. Rekrutacja odbywała się za pośrednictwem uniwersyteckich list mailingowych, mediów społecznościowych i plakatów reklamowych. Każdy uczestnik został losowo przydzielony do zagrania w brutalną lub pozbawioną przemocy część gry wideo "Uncharted 4: Kres Złodzieja". Każdy uczestnik grał przydzielony mu fragment przez 25 minut.

Przed grą i po jej zakończeniu badacze zmierzyli u uczestników badania poziom kortyzolu (hormonu stresu) i testosteronu w próbkach śliny. Uczestnicy wypełnili także kwestionariusze mające na celu pomiar ich cech osobowości. Kwestionariusze te oceniały cechy tzw. "ciemnej triady" lub "ciemnej tetrady". Istnieją pewne niepożądane społecznie cechy osobowości. W psychologii określane są mianem "ciemnych" lub "mrocznych" ze względu na ich szkodliwość społeczną. Mowa tu o makiawelizmie, narcyzmie i skłonnościach psychopatycznych. Ten zestaw trzech cech nazywany jest "ciemną triadą". Niektórzy naukowcy do istotnych społecznie mrocznych cech dodają też sadyzm. Wówczas mowa o "ciemnej tetradzie" czy "ciemnej czwórce". Na koniec do pomiaru tendencji agresywnych u uczestników badań zastosowano tzw. test utajonych skojarzeń.

Wyniki badań były dość nieoczekiwane. W przeciwieństwie do tego, co sugerowało wiele wcześniejszych prac, naukowcy nie stwierdzili znaczących zmian w poziomie testosteronu u żadnej z grup. Co bardziej uderzające, poziom kortyzolu faktycznie spadł w grupie grającej w brutalną część gry. Sugeruje to, że zamiast zwiększać stres, brutalna rozgrywka miała na graczy relaksujący wpływ.

Ponadto wyniki testu utajonych skojarzeń, w którym oceniano prawdopodobieństwo, czy uczestnicy skojarzyli się z agresywnymi myślami lub zachowaniami, nie wykazały istotnej różnicy między grupą grającą w brutalną część gry, a tymi, którzy bawili się przy grze bez przemocy. Według autorów badań, to oznacza, że krótkotrwałe narażenie na przemoc w grach wideo może nie wpływać na agresywne myśli i tendencje danej osoby w tak dużym stopniu, jak sugerowały to niektóre wcześniejsze badania.

Badanie miało jednak swoje ograniczenia. Po pierwsze, uczestnicy grali jedynie w "Uncharted 4: Kres Złodzieja", dlatego wyników nie można uogólniać na inne gry. Do tego w badaniach wzięli udział sami mężczyźni. Autorzy prac przyznali, że to celowy zabieg, mający ograniczyć czynniki związane z cyklami menstruacyjnymi i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, które mogą wpływać na poziom hormonów. Otwiera to perspektywę zbadania wpływu brutalnych gier na kobiety. Kolejnym problemem może być próbka. W badaniach wzięło udział 54 osoby, to trochę mało, by uogólniać wyniki do reszty społeczeństwa. Badania graczy bez wspomnianych ograniczeń umożliwiłyby bardziej szczegółowe zrozumienie złożonego związku między treścią gier wideo, reakcjami fizjologicznymi i poznawczymi oraz różnymi typami osobowości.