Gna przez Drogę Mleczną z ogromną prędkością. Astronomowie odkryli coś dziwnego

CWISE J124909.08+362116.0 oddala się od Drogi Mlecznej z prędkością około 1,6 miliona kilometrów na godzinę. Obiekt jest albo brązowym karłem, albo gwiazdą o bardzo małej masie. Brązowe karły to obiekty gwiazdopodobne o zbyt małej masie, by mogły w nich zachodzić reakcje przemiany wodoru w hel. To właśnie te reakcje są głównym źródłem energii gwiazd. Brązowe karły to często znajdywane obiekty. W ramach projektu Backyard Worlds: Planet 9 odkryto ich ponad 4000. Ale żaden z nich nie pędzi jak szalony przez galaktykę.