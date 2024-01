Przedmieścia Drogi Mlecznej. Ziemia ma adres w dobrej okolicy

Tak samo jak wokół poszczególnych gwiazd naukowcy są w stanie wyszczególnić tak zwane "ekosfery" w których obrębie planety mogłyby mieć warunki sprzyjające powstawaniu i podtrzymaniu życia, podobne rejony nadające się do zamieszkania mogą być wyodrębniane na mapie danej galaktyki. Układy gwiezdne, w których znajdują się planety krążące nawet w ramach ekosfery danej gwiazdy, często nie mają warunków do powstania życia ze względu na to, że krążą one wokół centrum galaktyki po orbitach przecinających spiralne ramiona. Wnętrze ramion jest dla życia środowiskiem niezwykle zabójczym.