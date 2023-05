Czy uczucie głodu może wydłużyć życie?

Dotychczas naukowcom udało się odkryć różne dowody na to, że post w rozsądnych granicach na różne pozytywne sposoby może oddziaływać na żywe organizmy. Ostatnie obserwacje sugerują nawet, że uczucie głodu może wpływać na długość życia. I co najważniejsze: wcale nie trzeba tak naprawdę być głodnym.

Już samo uczucie głodu może wystarczyć, aby spowolnić proces starzenia – sugerują naukowcy. Swoje wnioski oparli na badaniach wywilżny karłowatej (Drosophila melanogaster), czyli popularnej muszki owocowej. Uczeni chcieli sprawdzić, czy zmiany w mózgu, które pobudzają organizm do poszukiwania pożywienia, mogą promować terapeutyczne korzyści z głodówki.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "Science" (DOI: 10.1126/science.ade166).

Muszki owocowe na diecie

Najnowsze badania w tym zakresie zostały przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego University of Michigan. Uczeni nie zajmowali się jednak jakimikolwiek manipulacjami związanymi z ilością składników zawartych w pożywieniu stwierdziwszy, że ważna jest tutaj jedynie jego ilość. Jednocześnie badacze zauważyli, że w rzeczywistości dana istota nie musi tak naprawdę głodować, a istotne jest jedynie wrażenie niedoboru pokarmu.

Jak do tej pory świat nauki dysponował pewnymi danymi wskazującymi na fakt, iż w przypadku muszek owocowych oraz gryzoni ograniczenie dostarczanych ich organizmom kalorii może wpłynąć korzystnie na ich zdrowie, jak i długość życia. Nie da się jednak póki co przełożyć tych wniosków na funkcjonowanie ludzkich organizmów. Naukowcy postanowili zatem skupić się na wspomnianych muszkach owocowych. Te stworzenia mają 75 procent tych samych genów związanych z chorobami, co ludzie. Można też odnaleźć podobieństwa do ludzi w odniesieniu do funkcjonowania ich mózgów w powiązaniu z metabolizmem.

Kluczowe aminokwasy

Co sprawia, że muszki te czują się syte? Otóż jeden element ma tutaj kluczowe znaczenie: to aminokwasy rozgałęzione. To właśnie ich spożywanie sprawia, że u muszek owocówek zmniejszeniu ulega uczucie głodu. Aby zatem stwierdzić, jaki wpływ ma uczucie głodu na długość ich życia, naukowcy podawali im pożywienie ubogie w aminokwasy rozgałęzione.

Interesujący jest fakt, że sama ta dieta wpłynęła na ich zachowanie. Badanym muszkom udostępniono różne rodzaje "bufetów" i przy wspomnianej powyżej diecie zdecydowanie częściej wybierały pożywienie bogate w białko niż węglowodany, co jednoznacznie wskazuje, że kierowało nimi właśnie poczucie głodu, a nie apetyt na określony rodzaj pokarmu.

Kluczowe jest jednak oczywiście to, że tego typu stymulacja zachowań muszek w istocie przełożyła się na dłuższe ich życie. Z czym jednak może to być związane? Przy okazji badań zauważono, że obniżona zawartość wspomnianych aminokwasów w diecie przełożyła się na fakt, że neurony muszek odpowiedzialne za uczucie głodu zaczęły preferować określone rodzaje białek, tzw. histony, które pomagają regulować aktywność genów. Jest możliwe, że to właśnie histony są łącznikiem pomiędzy dietą, uczuciem głodu oraz długością życia.