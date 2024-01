Polityka klimatyczna nad Wisłą martwi. Polska najgorsza w Europie

Organizacje Germanwatch, NewClimate Institute oraz CAN International opublikowały 19 edycję Climate Change Performance Index. To obszerna analiza oceniająca, czy poszczególne kraje działają zgodnie z celami nakreślonymi przez naukowców. By tak się stało, musiałyby realizować działania, które – oczywiście zgodnie z odpowiednim "przydziałem" – pozwolą ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu 1,5°C.

Przy tworzeniu rankingu uwzględniono cztery kategorie: emisja gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii, zużycie energii i polityka klimatyczna. Na to wszystko nałożono proporcje. USA i Chiny to kraje z ogromną liczbą ludzi. Gdyby emisje przeliczyć na mieszkańca, okazałaby się jednak, że przeciętna osoba w Chinach emituje porównywalnie lub nawet nieco mniej CO2 niż przeciętna osoba z Polski.

"W ostatnich latach rządy na całym świecie coraz częściej umieszczają w swojej agendzie działania na rzecz klimatu, a odnawialna źródła energii kwitną w wielu krajach. Jednakże to wciąż nie wystarcza. Wyścig z czasem trwa: globalne emisje muszą zmniejszyć się niemal o połowę do 2030 r., a ograniczenie korzystania z paliw kopalnych powinno stanowić większość tego celu" – wskazują twórcy raportu.

Unia Europejska jako ogół zajęła 16 pozycję, co oznacza awans o trzy miejsca. Odpowiada za to m.in. przyjęcie pakietu "Gotowi na 55", czyli szeregu programów i polityk mających doprowadzić do ograniczenia unijnych emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. (względem roku 1990). I choć jest to jedna z ambitniejszych polityk na świecie, a zdaniem wielu nieprzychylnych UE polityków zdecydowanie zbyt ambitna, wciąż nie jest ona tym, czego potrzeba ze względu na ochronę klimatu.