Chcemy chronić klimat? Koncerny paliwowe mają trudne zadanie

W 2018 r. organizacja Oil Change International opracowała ważny raport. Wynikało z niego, że aby osiągnąć najważniejszy cel klimatyczny – ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu 1,5°C – należy zrezygnować z wykorzystania 40 proc. zasobów węgla, ropy i gazu ziemnego.

Od tego czasu liczba projektów paliwowych nie dość, że nie zmalała, to jeszcze znacząco wzrosła. W rezultacie wzrosły też emisje dwutlenku węgla, które w 2023 r. osiągną prawdopodobnie rekordowy poziom. Choć tempo wzrostu emisji w ostatnich latach zdecydowanie spowolniło, a od przyszłego roku trend może się wreszcie odwrócić, zmiany w energetyce zachodzą zdecydowanie za wolno.

Co to oznacza? Że aby nie osiągnąć wzrostu temperatury Ziemi o ponad 1,5°C, nietknięte powinno zostać o wiele więcej odkrytych rezerwuarów paliw kopalnych. Jak informuje Oil Change International, należy pozostawić w spokoju już nie 40 proc., lecz 60 proc. zasobów z działających i budowanych odwiertów ropy i gazu oraz kopalni węgla.

Jeśli ludzkość wykorzysta wszystkie rozwinięte już projekty gazowe i naftowe, emisje CO2 przekroczą dopuszczalny dla 1,5°C poziom o 25 proc. Oznacza to, że samo odchodzenie od węgla to za mało. Trzeba też jak najszybciej odchodzić od reszty paliw kopalnych.

Co więcej, wykorzystywane pola i kopalnie zawierają wystarczającą ilość paliw kopalnych, aby po ich spaleniu temperatura na świecie wzrosła o przynajmniej 2°C. To drugi, o wiele bardziej niebezpieczny próg globalnego ocieplenia nakreślony przez klimatologów. Jeśli zostanie przekroczony, znaczna część naszej planety przestanie nadawać się do zamieszkania.